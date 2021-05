Nuova bufera per il presidente del Torino, Urbano Cairo, stavolta per delle offese rivolte alla sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, definita dal massimo dirigente granata una "def****nte" e una "co****na".



Il tutto è avvenuto ieri, mentre a La Spezia, mentre il patron granata parlava con alcuni tifosi che gli chiedevano lumi riguardo ai lavori del centro sportivo Robaldo (che dovrebbe essere il nuovo quartier generale delle giovanili granata) che dopo 5 anni non sono ancora partiti.



"La colpa è tutta del Comune, hanno trovato mille scuse" si è difeso Cairo. Poi l'attacco alla sindaca Appendino: "Quella sindaca lì è una def****nte, una co****na. Io non so se voi abbiate mai votato i 5 Stelle, ma quella li è veramente una def****nte. Appena andrà via lei avremo subito le autorizzazioni".