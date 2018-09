Incredibile. Clamoroso. Assurdo. Ridicolo. Sicuramente ingiusto. Chi più ne ha, più ne metta. Ma il cartellino rosso rifilato da Brych a Cristiano Ronaldo ha da subito fatto il giro del mondo, il primo in Champions per il fuoriclasse portoghese. Che è caduto nella trappola valenciana, una provocazione continua fino al momento dell'espulsione. Arrivata per aver ripreso per i capelli Murillo volato facilmente per terra.



LA RICOSTRUZIONE – Il difensore del Valencia è finito a terra nel tentativo di Ronaldo di liberarsi dalla marcatura, con il portoghese che ha poi tirato i capelli di Murillo invitandolo ad alzarsi: è questo l'atto da espulsione secondo l'assistente Fritz, che ha ribadito più volte all'arbitro Brych come Ronaldo meritasse il cartellino rosso per questo (secondo quanto riportato anche da Sky Sport). Se ci fosse stato il Var, sarebbe stato direttamente l'arbitro a valutare l'episodio, con il cartellino giallo quale massima punizione eventuale.



E ORA? - Il rosso diretto per condotta violenta automaticamente potrebbe portare anche a tre giornate di squalifica, quindi niente Manchester per CR7 né all'andata né al ritorno. Ma in Champions questi episodi possono essere nuovamente esaminati dalla prova tv, quanto basta per portare la Juve a sperare in una pena ridotta: un solo turno, come per la condotta antisportiva. In tal caso, niente Young Boys e rientro per la supersfida dell'Old Trafford.