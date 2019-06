Niente accuse ritirate da parte di Kathryn Mayorga, la ragazza che denunciò Cristiano Ronaldo per stupro. Il legale dell'insegnante statunitense, Larissa Drohobyczer, ha voluto smentire le indiscrezioni di accordo provenienti dagli States: " Le accuse non sono state ritirate. Abbiamo ritirato la nostra denuncia a livello statale (nel Nevada) perché abbiamo presentato la stessa denuncia al tribunale federale".



E' cambiata, quindi, la giurisdizione, non l'accusa. Secondo Bloomberg, l'ex modella aveva ritirato la denuncia, ma la notizia si è rivelata errata L'incubo, quindi, non è finito: non c'è stato alcun passo indietro per Kathryn Mayorga, che accusa la stella della Juventus di aggressione in un hotel di Las Vegas 10 anni fa. Nuovi capitoli all'orizzonte.