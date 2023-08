Il caso che sta sconvolgendo la Spagna e che vede protagonista il presidente Luis Rubiales, colpevole di aver baciato in bocca senza il suo consenso la calciatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria del Mondiale Femminile, non accenna a placarsi e si carica sempre più di polemiche e gesti più o meno estremi. Il numero 1 del calcio spagnolo non si è dimesso, ma è stato sospeso, e a prenderne le parti è stata oggi sua madre, Angeles Bejar che ha messo in scena una protesta quantomeno unica.



La donna, protestando per la gogna mediatica che sta vivendo suo figlio, si è barricata in una chiesa di Motril nella provincia di Granada e ha annunciato che sarà "in sciopero della fame fino a quando non sarà fatta giustizia per sui figlio".



La notizia è stata rilanciata questa mattina da tutti i quotidiani sportivi spagnoli con la tv pubblica Tve in collegamento dalla cittadina. La mamma di Rubiales non è da sola nella Chiesa della Divina Pastora, ma insieme a lei ci sarebbe anche la sorella. Il numero uno della federcalcio spagnola è invece in città per trascorrere qualche giorno con la famiglia.