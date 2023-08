Un uragano, che non ha ancora perso potenza. Che sta travolgendo tutto e tutti, che sta distruggendo un'impresa storica, la conquista del primo Mondiale femminile della storia., al termine della finale vinta 1-0 contro l'Inghilterra, non dello straordinario successo delle ragazze di Vilda., le cui dichiarazioni, accompagnate dalla sorprendente presa di posizione della federazione spagnola, hanno fatto rapidamente precipitare la situazione.Rubiales non solo non si è dimesso, ha parlato di bacio intenzionale e un atto "reciproco" ed "euforico"Un opinione condivisa anche dalla Federcalcio spagnola, seconda la quale le immagini della premiazione mostrano chiaramente che Rubiales: "La versione dei fatti del presidente è verificata nei dossier interni aperti e a oggi lasi legge nella nota della RFEF, che ha pubblicato una serie di osservazioni, con tanto di foto del fatto incriminato, al fine di dimostrare che Rubiales "non mente" e che le sue dichiarazioni "sono assolutamente veritiere". La federazione e il presidente - si legge -vista la gravità del contenuto del comunicato stampa dell'Unione Futpro". Nessuna retromarcia, insomma.Jenni Hermoso, sconvolta e ferita, ha preso le distanze, con un comunicato: "Le parole di Rubiales in merito a quanto successo sono categoricamente false e parte della cultura manipolatrice che ha generato lui stesso. In nessun momento c'è stata la conversazione a cui fa riferimento e il bacio non era stato consentito. Allo stesso modo voglio chiarire ancora, come ho già fatto, che quanto accaduto non è stato di mio gradimento.. In parole povere, non sono stata rispettata. Inoltre, sono stata sotto pressione per rilasciare dichiarazioni che potessero giustificare ciò che ha fatto Rubiales. Non ci meritiamo una cultura così manipolatrice, ostile e che ci controlla. Questo tipo di incidente si aggiunge ad una lunga lista di situazioni che noi giocatrici abbiamo già denunciato nell'ultimo anno".In due giornie sabato sera 11 membri dello staff tecnico della Nazionale (tra cui la vice allenatrice Montse Tomé, ma non il commissario tecnico Jorge Vilda) hanno annunciato le proprie dimissioni per protesta.e il Governo spagnolo, attraverso il Consiglio Superiore dello Sport (CSD), l’organo presieduto dal sottosegretario allo Sport, Victor Francos, ha trasmesso “una richiesta motivata” al Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD) per una possibile violazione della Legge sullo Sport e del Regio Decreto sulla Disciplina Sportiva da parte del presidente federale, iIl CSD ritiene che sia stato violato l’articolo 76.1 della Legge sullo sport che si riferisce appunto adIl mondo del calcio, non solo quello femminile si è schierato accanto a Jenni Hermoso. Da Rapinoe a Casillas, da Marta ad Alex Morgan, sono stati centinaia i messaggi di solidarietà per l'attaccante del Pachuca. Di quanto accaduto ha parlato anche Xavi, che, parlando di "gesto intollerabile",mentre i giocatori del Cadice ieri sono scesi in campo con uno striscione "L'ex amministratore delegato del Bayern nei giorni scorsi aveva commentato così l'accaduto: "Non credo che si debba esagerare. Quando diventi campione del mondo sei preso da grandi emozioni. E quello che ha fatto lì Rubiales è stato, con tutto il rispetto, assolutamente ok. Ricordo che quando abbiamo vinto la Champions League l'ultima volta, ho avuto modo di baciare gli uomini, non sulla bocca, ma con gioia"Il ct Jorge Vilda, ieri sera con una nota ufficiale ha condanno il comportamento di Rubiales e "ogni tipo di atteggiamento maschilista",La ragione è semplice,accusandolo di "essere incapace di gestire il gruppo", psicologicamente abusivo" e creatore di un clima insostenibile.. Delle 15 solo 5 sono tornate sui loro passi e sono state quindi convocate da Vilda. Ona Batlle, Aitana Bonmatí e Mariona Caldentey, più Alexia Putellas e Jenni Hermoso.