Il Cardiff avrebbe provato a stipulare un'assicurazione da 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro) per Emiliano Sala il giorno dopo la morte del calciatore argentino, scomparso in un incidente aereo. A riferirlo sono i documenti depositati presso l'Alta Corte, come riporta la BBC.



LA RICOSTRUZIONE - L'aereo che trasportava Sala verso Cardiff, dopo l'accordo con il Nantes per il trasferimento, si è inabissato nella Manica il 21 gennaio 2019. I vertici del club gallese, il giorno seguente la scomparsa dell'aereo, hanno preso contatto via e-mail chiedendo una copertura di 20 milioni di sterline. La questione però verte sul fatto che l'attaccante, al momento dell'incidente aereo, non fosse assicurato con il Cardiff, che ha citato in giudizio i broker della Miller Insurance LLP per non aver avvertito il club dei rischi e chiede di conseguenza un risarcimento di oltre 10 milioni di sterline. Gli avvocati che rappresentano i broker affermano tuttavia che non spettava a loro 'inseguire' i capi del club per verificare che i nuovi acquisti fossero assicurati e che il Cardiff fosse 'pienamente consapevole' che Sala non fosse assicurato. La Miller Insurance LLP ha inoltre affermato che il broker aveva avvertito più volte il club gallese che ci sarebbe stata una lacuna nella copertura assicurativa di un giocatore tra l'acquisizione e l'informazione dell'assicuratore. Le parti in causa si aspettano un ponunciamento in tempi abbastanza rapidi dall'Alta Corte.