Gian Michele Gentile, avvocato di fiducia del presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia di stampa LaPresse per fare luce sulla richiesta di chiarimenti della FIGC in merito alla costituzione di un trust per la Salernitana.



"La Figc ha chiesto alcuni chiarimenti sul trust che è stato fatto e ci hanno dato tempo fino al 3 luglio per fornirne. È una questione di snellezza, velocità e operatività di funzionamento del trust. Ad esempio, se i trustee sono due allora devono essere in numero dispari perché se non sono d’accordo chi decide? Il taglio dei rilievi e delle informazioni è questo, quello sugli organi doppi e hanno ragione. O uno o tre perché altrimenti si paralizza tutto".



A salernitananews.it, l'avvocato Gentile ha aggiunto: "Non si può parlare di bocciatura. ’invito è quello di integrare il regolamento del trust per garantire alcune esigenze di funzionalità e precisando alcune regole da seguire. Sono problemi tecnici, procedurali, lavoreremo per presentare una risposta positiva alla questione. Il problema non è la mancanza di indipendenza. Risolveremo tutto entro sabato, senza alcun dubbio".