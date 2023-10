Scommesse di Sandro Tonali sul calcio e in particolare sul Milan: è questa la circostanza al vaglio della procura di Torino, dopo l'interrogatorio sostenuto ieri nel palazzo di giustizia del capoluogo piemontese da parte del centrocampista ex Milan ma ora in forza al Newcastle. Il calciatore, secondo quanto è trapelato in ambienti investigativi, ha sostanzialmente ripercorso quanto aveva già dichiarato domenica scorsa alla procura della Figc. Lo riporta l'ANSA.