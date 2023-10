Ci sarebbe anche il nome del centrocampista dell'Inter e Nicolò Barella, oltre quello dell'ex attaccante della Roma Erik Lamela e dell’attaccante dell'Empoli Emmanuel Gyasi in un file audio contenuto in una chiavetta affidata all'avvocato spezzino Matteo Basso da Maurizio Petra, zio del calciatore Antonio Esposito e presunta fonte di Fabrizio Corona sulle scommesse nel calcio, come riportato da La Verità.



LE PAROLE DEL LEGALE - L'avvocato Basso, interpellato dall'ANSA, ha confermato: "Ho ricevuto una busta chiusa contenente un testamento e, probabilmente, un supporto informatico ma non ho fatto domande di alcun tipo, non ne conosco il contenuto e tantomeno ho ascoltato eventuali file. L'ho ricevuto e l'ho messo al sicuro". Ricordiamo che il compito del legale è, in caso di decesso del suo assistito, di consegnare il file agli inquirenti.