Solitamente i giornalisti fanno i salti mortali per cercare argomenti interessanti di cui occuparsi durante la famigerata “”. In questi giorni invece, purtroppo per il calcio italiano, l’argomento principe è stato fornito, ancora una volta, da un’indagine dellache si è abbattuta come un alluvione su alcuni dei nostri calciatori.Possiamo anche prendercela con, ma la realtà è che se tutto quello che ha scritto e sta scrivendo sul suo sito fosse stato una montagna di fesserie, si sarebbe preso l’ennesima denuncia della sua carriera e adesso già non ne parlerebbe più nessuno. E invece no, dietro ci sono, ammissioni di colpa degli indagati e strategie difensive dei legali di parte, disposte ad appigliarsi a qualunque cosa pur di ricercare sconti di pena o patteggiamenti. Come è giusto che facciano dei bravi avvocati, per carità.Quindi possiamo prendercela con Corona o con la fantomatica "", ma il problema non si sposta e non si affronta. Da professionista del settore, che studia e si aggiorna costantemente sui fenomeni "veri" di ludopatia, sui processi preventivi e curativi, nonché sulle disposizioni legislative,. Parola sconosciuta ai piú fino a pochi giorni fa, adesso più inflazionata del Covid di 3 anni fa. La stessa gente che, come la maggior parte degli appassionati di calcio, giustamente, fa ilcon gli amici,, affolla le ricevitorie (e non è una roba delle nuove generazioni perché mi ricordo bene le code fuori dai tabaccai al sabato per giocare la "schedina").Oppure vogliamo parlare delleche affollano siti, social, palinsesti tv, giornali, affissioni per strada, led a bordo campo, maglie delle squadre di calcio e non solo? Per ottenere consenso politico avevano preso in giro tutti col famoso "", salvo poi "fare la legge e consentire l'inganno" del www.scommettisututtonews.it. Quindi? Tutti complici dell'epidemia di ludopatia? No, solo tantaLa verità è che il barista o il panettiere scommettonosperando di azzeccare la combinazione vincente, mentre a questi giovani milionari per avere il brivido della scommessa non bastano i 10 euro, ma ne servonoLudopatia?, quando si perdono lavoro, amici, famiglia, quando ci si vergogna di guardarsi allo specchio, quandoQuesta è la ludopatia, paragonabile a qualsiasi altra forma di dipendenza. EDopodiché, posso concepire che i loro avvocati, come strategia difensiva per attutire le conseguenze sportive, professionali e reputazionali, possano utilizzarla. Ma noi, che non siamo (o non dovremmo essere) gli avvocati di questi superpagati professionisti,Veniamo ora all'ambito professionale che è quello che interessa a noi, a loro e ai club. Sono nato nel 1979 e da allora il calcio italiano è stato travolto da almenoPiù una moltitudine di episodi di minor entità. MediamenteE badate bene, prima non c'erano i tablet, i siti, gli smartphone e quindi non diamo la colpa alla "degenerazione della nuova generazione".Adesso lo è solo per chi pratica sport a livello professionistico ed è questo uno dei motivi per cui questi ragazzi scommettevano o scommettono sui siti illegali.Di certo, a differenza di quanto accadeva 40 anni fa,Per lo più, questi giovani calciatori non hanno un minimo di cognizione matematica, tanta presunzione di conoscere la materia, molti soldi a disposizione e tanta gente disposta a far loro credito: tutti elementi che ne fannoper chi gestisce il banco. Soprattutto illegalmente.E in questo dovrebbero aiutarli e tutelarli gli agenti e le società. Anche se non è facile. E dipende sempre e comunque dalla loro capacità di controllarsi e sulla loro concezione di professionalità.Anche quello era ed è un divertimento. Concesso a tutti i ragazzi di 20 o 30 anni. Ma che mal si abbina con chi fa il calciatore professionista strapagato. Tanti soldi in più e qualche restrizione in più. Alcune scritte sui contratti e sulle norme federali, altre no. MaSe sei un professionista e ti beccano positivo all'antidoping vieni squalificato, se ti beccano a scommettere idem, se l'allenatore si accorge che al venerdì sera ti sei ubriacato in discoteca, alla domenica ti mette in panchina, maPerciò non facciamone un dramma e non ci inventiamo che stavano giocando a Poker o a BlackJack perché quello è consentito anche a loro sulle piattaforme legali.perché avranno la consapevolezza che i mesi di stipendio trattenuti dai club durante la squalifica saranno per loro molto più cari di tutte le scommesse sbagliate. Magari questo servirà da esempio a qualche altro calciatore ma non illudiamoci che tra meno di 10 anni non scoppi un altro scandalo legato alle scommesse. Del resto la storia ci insegna cheFin dalle Olimpiadi dell'Antica Grecia. Mi pare che all'epoca non fosse ancora nato Fabrizio Corona.