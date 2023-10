Il caso scommesse continua a tener banco nel calcio italiano. A finire, sotto la lente d’ingrandimento, dopo le dichiarazioni di Nicolò Fagioli, è stato Sandro Tonali che, nella giornata di ieri, è stato interrogato dalla Procura di Torino, ammettendo di aver scommesso anche sulla propria ex squadra, il Milan. Ma il giocatore del Newcastle non è l’unico a essere finito sotto la lente degli investigatori.



ALTRI 3 NOMI MA… - Nel servizio riportato da Striscia La Notizia, Fabrizio Corona ha svelato tre nuovi nomi coinvolti in questa maxi inchiesta: trattasi di Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale. Sui tre giocatori, tuttavia, come riportato da Adnokros, non ci sono ancora evidenze di un loro coinvolgimento. L’ipotesi è al vaglio delle dovute autorità.