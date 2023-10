Ascolta "Caso scommesse, evocare la ludopatia è troppo facile. Il problema è di responsabilità e coscienza" su Spreaker.

perché cerchiamo di dare troppe giustificazioni ai calciatori che scommettono., altrimenti detta disagio da gioco d’azzardo. Il problema, invece, è anche personale e morale.Devo dire che non hanno torto.. Se ragazzini che sono già a abituati a guadagnare milioni di euro l’anno li buttano senza contegno è, innanzitutto, perché ce li hanno.Detto che tra chi si rovina l’esistenza con il gioco ci sono anche pensionati, operai, impiegati e via enumerando (a seconda delle proprie possibilità), bisogna avere il coraggio di scrivere che. Perciò, nonostante un’umana comprensione per chi finisce sul lastrico scommettendo, chi giudica il fenomeno che ha attecchito tra i viziatissimi giovani della serie A, non può non dire che, prima della ludopatia, vengono l’idiozia, il vuoto mentale, la noia, l’abulìa e tanto altro di poco positivo.(Zaniolo e Zalewski negano, ma altri ne aspettiamo da oggi in avanti),E non è un caso. Infatti, se in materia di giustizia sportiva, non esistono sentenze che vi facciano ricorso,