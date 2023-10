Nicolò Fagioli ha giocato più di un milione di euro in pochi mesi, perdendo praticamente tutto. Secondo quanto riportato da Repubblica, oltre alle dovute cure del caso, per il centrocampista della Juve si apre la strada della squalifica, inevitabile vista l'ammissione di colpevolezza, ma con ogni probabilità sceglierà di patteggiare per avere uno sconto sulla pena.