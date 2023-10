Il clamore attorno alnon accenna a scemare. Ben consci dell’delche punisce i giocatori che effettuano, direttamente o indirettamente, "scommesse che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa", i tre calciatori coinvolti si stanno preparando per difendersi con il capo della, Giuseppe. In modo diverso.- Nicolòcon i suoi avvocati, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ha studiato la strategia per limitare i danni. Da quialla Procura, ammettendo di aver scommesso sul calcio e fornendo elementi utili alle indagini. Massima, con Chinè che lo ha già ascoltato più volte. Ha detto tutto:Ha puntato su partite di calcio (si sussurra anche di Serie A e Champions), ma mai su quelle della. L'obiettivo? Uno. I tre anni cui fa riferimento l'articolo 24 possono essere mitigati per chi ammette le proprie colpe. Fagioli intendeper ottenere così unaE conviene farlo ora perché, se invece si patteggia tra il deferimento e la prima udienza, la riduzione è soltanto di un terzo.- Nei prossimi giorni il procuratore Chinè incontrerà anche, i cui device sono ora in possesso degli inquirenti. L’ex giallorosso si è trincerato dietro a un robustodopo aver dato la sua prima versione:. Secondo Il Corriere dello Sport però le prime carte a disposizione della magistratura inchioderebbero entrambi per averL'ex rossonero invece pare più scosso. Hal’errore a chi gli sta vicino e lo farà anche quando verrà ascoltato da Chiné. Ha iniziato un percorso di recupero, rivolgendosi a uno psichiatra e curerà la ludopatia.