L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha commenta il caso scommesse, che ha coinvolto Tonali, Zaniolo e Fagioli, a margine di un'assemblea politica.



IL COMMENTO - "Non commento le cose che non conosco e non ci sono ancora capi d'accusa. Non conosco personalmente Zaniolo, conosco molto bene Tonali che è un ragazzo fantastico, quindi mi auguro che siano leggerezze e peccati veniali e non peccati mortali. Credo che queste scommesse siano un problema di tanti ragazzi, come i problemi di droga e alcool. Quello che so è quello che leggo sui giornali ma credo che siano leggerezze da ragazzi. Me lo auguro", ha concluso.