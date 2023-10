Nella sua triplice veste di ufficiale di polizia, pubblico ministero e procuratore federale, Fabrizio Corona ha cominciato a fare il giro delle televisioni e delle radio (prima Sportitalia, poi Radio Radio, martedì in Rai) per dire quel che ha saputo in materia di scommesse da un ex galeotto reduce da dodici anni di detenzione (sarebbe la sua fonte) e terremotare così il calcio italiano.. Ma che cosa pensare del Paese in cui un’indagine giudiziaria viene scandita dal timer dell’ex re dei paparazzi, già noto alla giustizia per i suoi metodi assai poco ortodossi?Intanto, com’era prevedibile, non sapendo nulla di carte federali e giustizia sportiva,: “La società Juventus precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato, Nicolò Fagioli, sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC”.Nessun illecito del club, dunque, come invece delirava Corona, ignaro del fatto che, ove mai qualcuno alla Juve avesse “coperto” il calciatore, sarebbe stato passibile di omessa denuncia e giudicato solo per quella tipologia di reato sportivo. In sostanza un’ammenda (Grassani dixit).Naturalmente questo è solo un esempio di come la situazione, più che alla magistratura inquirente, stia sfuggendo di mano allo stesso Corona. Il cui stile, se lo vogliamo chiamare così, non si discosta dai precedenti. Dà ad intendere di essere solo ai primi nomi della lista, mette nel novero degli scommettitori anche tre presidenti di serie A, fa il gradasso dicendo che per una certa cifra sarebbe disposto a fornire tutto, in esclusiva, ad un giornale, presenta Tonali, Zaniolo e Zalewski come colpevoli, quando, al contrario di Fagioli, non hanno ammesso nulla, sono solo indagati e, almeno in un caso, minacciano anche querele.Ora, fatto il distinguo che le società non rischiano nulla (a meno che un tesserato - oltre a scommettere - si sia adoperato ad alterare le partite), bisogna chiarire che Fagioli, reo confesso e collaborante, sarà certamente rinviato a giudizio e pagherà, soprattutto in sede sportiva.. Tuttavia non ci sono vie di mezzo: ha sbagliato pesantemente, l’ha ammesso sinceramente, deve scontare rigorosamente. Per Tonali, Zaniolo e Zalewski è giusto mantenere la presunzione d’innocenza. Se è vero che hanno scommesso - e di certo lo hanno fatto - è possibile che non sia stato sullo sport o sul calcio.Purtroppo il peggio non è Corona, ma un giornalismo mediocre e impreparato che lo asseconda come fosse la bocca della verità. Certo, sarebbe stato meglio se queste notizie le avessero trovate e comunicate i giornalisti veri, non uno spregiudicato ex fotografo ossessionato dalla fama e dai soldi.. Stia attento a non cadere (di nuovo) in tentazione. I neo manichei - quelli che separano il bene dal male, avendo vissuto molto il male -, sono pericolosi soprattutto per loro stessi.