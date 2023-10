Il padre di Nicolò Fagioli ha rilasciato una breve intervista al Tg1 sulla situazione del figlio, indagato per aver scommesso su partite di calcio e su siti illegali. Queste le sue parole: "Mio figlio è un ragazzo onesto, un bravissimo ragazzo. Non so cosa sia successo, è un momento difficile", questo il commento del genitore del giocatore della Juve.