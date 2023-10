e che nella giornata di ieri ha fatto la sua irruzione nel ritiro della Nazionale a Coverciano., dopo le confessioni rese dal centrocampista della Juve Nicolò Fagioli, disegna contorni sempre più inquietanti sulla vicenda, ancora inesplorati. La convocazione di ieri da parte delle forze dell’ordine per fornire i primi dettagli sul loro ruolo nell’indagine ha preceduto- I due calciatori sono stati raggiunti dai rispettivi avvisi di garanzia, nei qualicontemplato dalla legge 401 del 13 dicembre 1989. Gli inquirenti, guidati dal sostituto procuratore Manuela Pedrotta, vogliono capire se per Tonali e Zaniolo sussistano i presupposti di un illecito a livello penale. "", e "chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione".- Qui si ferma laordinaria, mentre quellacome sarebbe il caso di Fagioli in prima battuta e successivamente di Tonali e Zaniolo. Qualora fosse comprovata questa pratica, per tutti e tre arriverebbe il deferimento da parte della Procura Federale e il rischio di una sanzione che può raggiungere i tre anni di squalifica. Nel frattempo si apprende che, dopo aver trascorso la notte a Coverciano, i due ragazzi hanno abbandonato stamattina il ritiro della Nazionale su decisione della FIGC per fare ritorno nei rispettivi club di appartenenza.