Sandro Tonali vive un momento molto difficile, scosso dal caso scommesse che lo ha visto coinvolto in prima persona. Come riporta Il Corriere della Sera, l'ex centrocampista del Milan si è a lungo sfogato con familiari e amici stretti, ammettendo di aver ceduto a quelli che per il giovane centrocampista erano solo 'passatempi' ma che ora rischiano di costargli caro. Per questo i procuratori hanno proposto al giocatore di seguire un percorso di terapia per superare il problema della ludopatia, consiglio che Tonali ha accettato.