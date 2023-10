Il match di oggi rischia di essere l’ultima partita della stagione di Sandro Tonali con la maglia del Newcastle. All’inizio della prossima settimana, quando i suoi avvocati sono attesi di nuovo in Procura Federale per il patteggiamento, l’ex Milan conoscerà la durata della squalifica per il caso scommesse, che potrebbe tenerlo lontano dal campo per un anno, facendogli saltare anche l’Europeo in caso di qualificazione azzurra.



LO STIPENDIO - Al contrario di Nicolò Fagioli, a cui la Juve ha deciso di non toccare l’ingaggio durante i 7 mesi di squalifica, il centrocampista azzurro non percepirà dal Newcastle gli 8 milioni più bonus stagionali previsti dal contratto. Inoltre, Tonali rischia di allenarsi da solo durante il periodo della squalifica, a causa di un protocollo presente in Inghilterra, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.