Il nome di Nicola Zalewski è emerso nella giornata di ieri come uno dei protagonisti del caso scommesse che ha colpito il calcio italiano. L'esterno della Roma nega qualsiasi tipo di coinvolgimento nella vicenda. Come riporta Il Messaggero, l'esterno giallorosso avrebbe parlato con i suoi familiari, garantendo di non aver mai scommesso in tutta al sua vita. Zalewski d'altronde non compare in nessun registro degli indagati e le voci circolate nelle scorse ore restano appunto solo voci. Voci che però rischiano di infamare il giocatore, che secondo il quotidiani è pronto a sporgere querela per diffamazione contro Fabrizio Corona qualora non dovessero esserci sviluppi concreti nella vicenda che lo coinvolgano.