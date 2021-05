Inattesa, sorprendente. La convocazione di Karim Benzema a Euro2020 ha lasciato stupiti tutti, specie in Francia. Perché l'attaccante del Real Madrid mancava da 2049 giorni (5 anni e mezzo): dietro l'assenza c'è il caso sextape, dove Benzema venne accusato di complicità in tentato ricatto da parte dell'ex compagno Mathieu Valbuena. Secondo quest'ultimo, Benzema avrebbe 'consigliato' al suo compagno di nazionale di pagare i ricattatori che minacciavano di render pubblico un suo video hard. In attesa del processo, fissato per ottobre, Benzema formerà un tridente da sogno con Griezmann e Mbappé.



A poche ore dalla convocazione di Deschamps, proprio Valbuena parla a RMC Sport: "Non ho commenti da fare su questo. Se può dare un aiuto maggiore alla Francia, meglio. È stata una decisione dell'allenatore. Per me Didier Deschamps è un vincitore in tutti i casi. Questo è quello che sa fare bene, sa fare le convocazioni. In attacco ha preso le sue decisioni. Penso che sarà comunque il vincitore. Se l'allenatore mi ha chiamato? No e non mi aspetto niente da nessuno. Quando siamo al top, tutti parlano di te, quando spariamo un po' dai radar, non ci aspettiamo niente da nessuno. Faccio la mia vita, mi godo il campo. Non mi aspetto niente da Didier o da nessun altro".