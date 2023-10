E' in programma per domani una nuova udienza per il contenzioso in atto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus in merito alla quota di stipendi non riconosciuti al portoghese dal club bianconero e riferibile alle mensilità congelate e differite nel tempo per via dell’accordo trovato nel periodo del Covid.



Come ricorda Tuttosport, la “trattenuta” determinata dalla contrazione dovuta allo stop del campionato per via del Covid (Il lockdown del calcio durò oltre 100 giorni, dal 9 marzo al 22 giugno 2020) per quanto riguarda Cristiano Ronaldo sfiora i 20 milioni di euro.



CR7 ha bussato al club bianconero per avere quella spettanza. Ma il problema è proprio questo. Si tratta di spettanza? Perché Cristiano Ronaldo spinse per anticipare di un anno la risoluzione del contratto per approdare al Manchester United.



La Juventus, spiega ancora Tuttosport, acconsentì alla richiesta e il giocatore per dare corso al trasferimento dovette controfirmare la solita liberatoria in cui si certifica di non avere più nulla da avere o pretendere. Ecco perché chi difende la Juventus in questo arbitrato nutre un ottimismo che ritiene essere strutturato.