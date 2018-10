Negli ultimi giorni, dopo l'inchiesta di Report, il caso degli striscioni su Superga apparsi in curva Scirea durante del il derbydel febbraio 2014 è tornato alla ribalta. In un'intervista rilasciata a Tuttosport, della questione ne ha parlato anche Sandro, ex bandiera dell'Inter e figlio del capitano del Grande Torino Valentino Mazzola."Guardate, sinceramente, io in cuor mio non solo non riesco a crederlo, ma proprio non ci credo chesapesse del contenuto di quegli striscioni tremendi su Superga. Sì, probabilmente aveva il sentore di qualcosa che non andava, ma non di un fatto così grave - ha dichiarato Mazzola che poi, parlando sempre di Agnelli ha aggiunto - con serenità, ad Agnelli dico di riflettere bene prima di dire certe cose, tipo appunto l’invito ad attenersi alle sentenze rivolto ai media.. E ricordo quella volta che fu tirata una bomba carta in mezzo ai tifosi del Toro, in un derby. Cercarono di far credere che i granata se la fossero tirata da soli, ma non mi sembra che le sentenze abbiano stabilito questo".Mazzola ha anche spiegato come si sarebbe comportato al posto di Agnelli: "Intanto. Subito. In maniera netta, inequivocabile, senza se e senza ma. Anche se non ha responsabilità dirette, sono comunque i loro tifosi, la loro gente. E certo, d’istinto mi verrebbe da chiuderlo, quello stadio".