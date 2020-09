Emergono nuovi particolari nel caso Luisper l'esame di italiano (sostenuto il 17 settembre) utile a garantirgli la certificazione B1, tappa necessaria per prendere il passaporto comunitario. La Repubblica oggi svela nuovi dettagli della vicenda. In particolare,. Si tratta del, membro della commissione dell'Università per Stranieri di Perugia che, il 17 settembre scorso,. La novità emerge dall' “avviso di accertamenti tecnici non ripetibili”, consegnato venerdì agli avvocati difensori degli indagati, convocati in procura nelle stesse ore in cui venivano sentiti, in qualità di testimoni informati dei fatti, i legali della Juventus, Luigi Chiappero e Maria Turco.. È stato quest'ultimo a tenere i rapporti con l'avvocato dei bianconeri Maria Turco e con lo staff dell'attaccante per organizzare l'iscrizione e la preparazione didattica., la contropartita per facilitare e accelerare la pratica dell'esame (la sessione ordinaria era fissata per il 22 settembre, ma ne è stata organizzata un'altra il 17 settembre, cui hanno partecipato solo Suarez e altri tre studenti). L’avvocato di Rocca, Cristiano Manni, nega contatti con la Juve - ribadiamo che- e promesse ricevute. Non risultano altri indagati, al momento. Sulla fuga di notizie e delle intercettazioni coperte dal segreto istruttorio la Procura di Perugia, per bocca del vertice Raffaele Cantone, ha annunciato l’apertura di un fascicolo. L’ipotesi è di. Per questo Cantone ha anche disposto la sospensione delle indagini sull’esame di Suarez alla Stranieri, riprogrammandole onde evitare nuove fughe di notizie.. Il procuratore Cantone si è mantenuto in contatto con i titolari del fascicolo ai quali ha ribadito fiducia. Il suo intervento ha avuto come "unico obiettivo" quello di tutelare il loro lavoro.. Il giocatore colombiano della Juve pochi giorni fa ha sostenuto, lingua italiana livello B1, in una sede torinese dell'Università per Stranieri di Siena. “Come tutti gli iscritti – fanno sapere dal Rettorato senese –”. Un’ulteriore prova del fatto che Suarez - a cui è stato rilasciato immediatamente il diploma - abbia ricevuto un trattamento diverso. Anche rispetto a un altro calciatore, nel caso Cuadrado.