, viene indicato come mediatore dalla Guardia di finanza: "Ma questo è assurdo - ha dichiarato Maurizio Oliviero in un'intervista al Corriere della Sera -, perché io"Che cosa è successo? Io sono rettore dell'Università eUna persona dello staff della Juventus, un mio amico che conosco da tempo, mi ha chiamato e mi ha detto che lo staff di Suarez si era rivolto al consolato di Barcellona e aveva bisogno di sapere se presso la mia università si può fare l’esame di italiano".che è un mio amico. Gli ho spiegato la situazione è ho creato il contatto. Nei colloqui consiglio di assecondare le richieste? Certamente a entrambi posso aver detto che poteva essere una bella occasione perché sarebbe stato un modo per fare pubblicità.Quando mi ha chiamato la prima volta il mio amico, mi sono raccomandato sul campionato e lui già mi disse che Suarez probabilmente non sarebbe stato preso. Non ho avuto il dubbio che fosse un esame finto, organizzato in una settimana?. Io sono criticato perché sono troppo rigido, sempre rispettoso delle regole e adesso passo addirittura per mediatore. Pazzesco".