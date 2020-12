Domande e risposte inviate via mail a Luis Suarez, che ha così imparato a memoria l'esame per ottenere la cittadinanza italiana. Nel computer della prof.ssa Spina, infatti, sono state trovate le prove delle frasi già concordate con l'attaccante uruguaiano.



LE FRASI - Questo, secondo Il Mattino, il discorso imparato a memoria dal Pistolero: "Mi chiamo Luis Suarez e sono nato a Salto, in Uruguay. Sono uruguaiano. Gioco spesso alla Playstation, mi piace bere il mate. Mi piace fare il barbecue con la famiglia e gli amici. A me non piace fare la spesa. La spesa la fa sempre mia moglie".