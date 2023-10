Il caso Superlega potrà finalmente avere la definitiva parola fine. È stata infatti svelata quella che sarà la data in cui la Corte di giustizia dell'Unione Europea si pronuncerà e chiarirà finalmente se la Uefa potrà o meno continuare con il suo "presunto monopolio" sull'organizzazione delle competizioni internazionali.



La Corte si esprimerà il 21 dicembre alle 9.30 del mattino e in quel momento deciderà se accogliere il parere del procuratore generale Athanasios Rantos che confermò come Uefa e Fifa non abusarono della propria posizione per bloccare il progetto Superlega minacciando sanzioni.,