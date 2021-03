. Andrà in scena domani alle 11 in videoconferenza, davanti al Tribunale federale, la battaglia legale tra lae lae il suo presidente, accusati di aver violato ripetutamente in modo diverso il protocollo anti-Covid 19 tra ottobre e novembre 2020. Un processo delicato e primo nel suo genere, che può portare a delle importanti ripercussioni sulla stagione dei biancocelesti e sugli equilibri politici del calcio italiano: dalle accuse alle possibili sanzioni, occorre fare chiarezza sulla situazione e sui possibili scenari di questo scontro.- Innanzitutto, è necessario ricordare chi siano i soggetti deferiti a monte del processo: la societàe il presidente, oltre ai medici. Il primo atto del Giudice sarà, richiesta presentata dalla società granata poiché proprio la gara d'andata contro la Lazio rientra nel periodo preso in esame dalle indagini. Successivamente, si passerà all'esame delle due posizioni: da una parte la Procura federale, presieduta da Giuseppe Chiné, esporrà le proprie accuse raccolte in 468 pagine e presenterà la propria richiesta di sanzione; dall'altra, la Lazio e Lotito sostengono di aver sempre avito nel rispetto delle norme e con massima scrupolosità e presenteranno le loro memorie difensive in 25 pagine, più 56 di allegati. La sentenza potrebbe arrivare già in serata, ma non è escluso che occorra più tempo al giudice per valutare gli elementi e prendere la decisione.- Quali sono i rischi per i soggetti a processo? Partiamo dalla Lazio, che, ora settima con 49 punti. Rischia invece l'inibizione Lotito, ma la sentenza potrebbe portare a delle conseguenze più ampie:. Attesa per una decisione che può avere un peso importante sulla stagione, dalla classifica della Lazio alla posizione di Lotito in Figc.@Albri_Fede90