II dirigente della, per la precisione direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica della suddetta Aslche vede coinvolti la, il presidentee i medici socialisull'ormai celebreche ha portato anche alla presenza in campo nella gara Torino-Lazio del calciatorerisultato poi positivo al covid.Secondo, Di Rosa avrebbe dato l’autorizzazione alla partenza di Ciro Immobile per Torino appena sei giorni dopo essere risultato positivo al tampone Synlab che aveva preceduto la gara con il Bruges. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il protagonista della vicenda, Di Rosa ha espresso quella che è la sua posizione."Io non ho mai dato alcuna autorizzazione. Perché sia stato citato? Non lo so, non riesco a capirlo. Io quest’autorizzazione non l’ho data né avrei potuto darla, visto che appartengo alla Asl Roma 1 e la Lazio a quella Roma 4"."L'Asl Roma 1 competente per il calciatore Immobile? Io questo non posso saperlo, non ho mai ricevuto una documentazione sul giocatore, quindi non avrei potuto comunque esprimermi"."Io non ho mai parlato con nessuno, tanto che con la Asl stiamo valutando anche se sia il caso di fare un comunicato per chiarire la situazione. Ho parlato di recente con Ivo Pulcini (il responsabile dello staff medico della Lazio ndr.), ma perché lo conosco da molti anni. Tempo fa anche con Lotito ma per altre questioni". Tutto rimandato al 26 marzo, quindi, quando il processo prenderà ufficialmente il via.