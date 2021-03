Il Tribunale di Milano si è pronunciato nel processo per corruzione internazionale con al centro l'acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in Nigeria.



I giudici hanno assolto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni ed è stato assolto dal anche il suo predecessore nonché attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni. Anche Eni e Shell, le due compagnie petrolifere imputate in qualità di enti nel processo sono state assolte. La settima sezione del Tribunale di Milano è stata presieduta dal giudice Marco Tremolada.