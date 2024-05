Caso Tonali, l'allenatore del Newcastle Howe: 'È in una nuova fase della sua vita'

10 minuti fa



L'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha voluto spendere alcune parole sulla situazione di Sandro Tonali in conferenza stampa. L'ex Milan è stato squalificato per 10 mesi per calcio scommesse: “E’ successo tutto molto in fretta. Era dispiaciuto per le sue azioni e ha aiutato le autorità a capire l’entità del problema. Ha ammesso tutto quello che aveva fatto e sta già affrontando la situazione. Sta entrando in una nuova fase della sua vita”, ha detto.



LA DATA - Il tema è tornato caldo in queste ore perché la Football Association, la federazione inglese, ha deciso di non prolungare lo stop già deciso da quella italiana. La scelta è stata presa anche dopo aver apprezzato l'autodenuncia del giocatore che sta seguendo un piano terapeutico e un programma educativo, continuando ad allenarsi insieme ai compagni. Il Newcastle ha contestualmente annunciato che dal 27 agosto il giocatore potrà ritornare regolarmente in campo.