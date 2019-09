Il Fatto Quotidiano, nell'edizione online, torna sulla questione ultras Juve. Il quotidiano racconta di una presa di posizione forte da parte della tifoseria organizzata: non avevano preso in simpatia Cristiano Ronaldo, gli ultrà. Tant'è che nel settembre 2018, al termine di una delle prime partite, CR7 calcia il pallone in tribuna. In cuor suo vorrebbe omaggiare qualche tifoso fortunato: però gli arriva una risposta a muso duro. 'Ma quello non sa come funzionano le cose?', il commento captato in un'intercettazione tra due ultras. I palloni dovevano passare tutti per le loro mani (e i loro affari).