Ad aprile 2023, dopo Real-Madrid-Villarreal, Federico Valverde avrebbe preso a pugni Alex Baena. Un’aggressione che sarebbe nata dopo alcuni commenti del centrocampista del Submarino Amarillo sul figlio del giocatore dei Blancos che stava per nascere.



L’EPISODIO - La compagna di Valverde, aveva avuto dei problemi con la gravidanza, poi fortunatamente risolti. L’uruguaiano dunque non ci avrebbe più visto dalla rabbia e dopo la partita, quando le due squadre stavano lasciando il Santiago Bernabeu con i rispettivi autobus, avrebbe aggredito l’avversario intimandolo di provare a ripetere quello che aveva detto in campo.



LA DECISIONE - La federazione spagnola inizialmente aveva chiesto cinque giornate di squalifiche. Solo dopo tre mesi il caso è stato chiuso per mancanza di prove che dimostrassero l’accaduto. Fondamentali anche le lettere inviate al giudice dal compagno Alvaro Odriozola e dallo stesso Baena.