Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso oggi la sentenza sulla partita Hellas Verona-Roma di sabato scorso decretando il 3-0 a tavolino a favore della formazione gialloblù dopo che sul campo la partita era terminata 0-0. Se da un punto della classifica cambia, e molto, per entrambe le squadre, spiega agipronews, nulla cambia invece a livello di scommesse sportive poiché ciò che fa fede è il risultato finale del campo: pertanto, come da regolamento, verranno pagate le giocate legate allo 0-0 con il quale si era conclusa la sfida sabato sera. La decisione è stata presa dopo un errore di compilazione nella lista gara da parte della formazione giallorossa: Amadou Diawara, non è stato messo nella lista dei 25 giocatori della rosa visto che non era né negli Under 22, avendo compiuto 23 anni a luglio, né negli Over, dove ora è stato inserito. Il giocatore invece è regolarmente sceso in campo e da qui è nata la sanzione per la formazione capitolina.