Caso Video hard, la Procura ascolta gli ex dipendenti della Roma

Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, ha ascoltato in mattinata i due ex dipendenti della Roma, come riporta Ansa, in merito al video intimo rubato e diffuso, in modo da verificare quali possano essere le loro responsabilità nella diffusione del filmato. Se fosse accertata la responsabilità del giocatore della Primavera nella catena di vitalità del video, allora gli sarebbe contestato l’art.4 del codice di giustizia sportiva che prevede che i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo "sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Alla Roma sarebbe contestato, invece, l'art 6 per responsabilità oggettiva. Nelle prossime ore proseguiranno gli interrogatori anche per i vertici della società giallorossa.