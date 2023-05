Dopo gli insulti razzisti ricevuti da Vinicius nella sfida tra Valencia e Real Madrid, i pipistrelli hanno voluto fare chiarezza sulla propria posizione tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito:



"Il Valencia CF desidera condannare pubblicamente gli insulti e gli attacchi di ogni tipo nel calcio. Il club ha un fermo impegno nei confronti dei valori di rispetto e sportività e ribadisce la sua posizione contro la violenza fisica e verbale negli stadi. Pertanto, siamo rattristati dagli eventi accaduti durante la partita della 35^ giornata de LaLiga contro il Real Madrid.



Sebbene si tratti di un episodio isolato, gli insulti a qualsiasi giocatore avversario non hanno posto nel calcio e non si adattano ai valori e all'identità del Valencia CF. Il club sta indagando sull'accaduto e prenderà le misure più severe contro i colpevoli. Anche il Valencia CF condanna qualsiasi offesa e chiede il massimo rispetto per i propri tifosi. Pur denunciando con forza questi episodi isolati, il Valencia CF desidera ringraziare gli oltre 46.000 tifosi presenti per il loro sostegno alla squadra".