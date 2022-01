Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha preso la parola ai micfrofoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizo della partita contro il Cagliari. Non potevano mancare degli ovvi riferimenti alle situazioni più calde sul mercato: "Chiuso? No, come tante squadre siamo sempre attenti, abbiamo un’area scouting importante con cui guardiamo tutto. Poi anche io e Pradè siamo attenti non solo ai movimenti in Italia ma anche in Europa. Vediamo fino al termine del mercato quel che può succedere".



Sul caso Vlahovic: "Ogni giorno si parla di lui, io ho parlato tanto di questo tema. La Fiorentina non ha ricevuto nulla al momento, siamo aperti a tutto. ​Vogliamo chiarezza dal giocatore, dal suo gruppo. Ovviamente la Fiorentina ha un futuro, che non è solamente la partita di oggi. Ma anche quello di un gruppo, una tifoseria, una città. E ci dobbiamo concentrare anche su questo".