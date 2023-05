Di seguito le decisioni deldopo la. Fra le decisioni più attese, quella relativa alladopo, e la decisione sullo stesso, come da referto dell'arbitro. Gara Soc.- Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Atalanta occupanti il settore denominato “Curva Nord Pisani” levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato “Curva Nord Pisani”); considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara, che chiedeva di avvisare dell’accaduto il responsabile dell’ordine pubblico per gli annunci di rito; considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un’occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS; P.Q.M.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (OTTAVA SANZIONE) HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): sanzione aggravata perché capitano della squadra. AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE) FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra. AMMONIZIONE SESTA SANZIONE RICCI Samuele (Torino) AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE) PELLEGRINI Lorenzo (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione). SECONDA SANZIONE KARAMOH Yann (Torino) OUDIN Remi (Lecce) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE UNDICESIMA SANZIONE LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo) NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese) OTTAVA SANZIONE AMPADU Ethan Kwame Col (Spezia) MARUSIC Adam (Lazio) RABIOT Adrien (Juventus) SETTIMA SANZIONE MANCINI Gianluca (Roma) SESTA SANZIONE CALABRIA Davide (Milan) CASALE Nicolo (Lazio) MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona) ROMAGNOLI Alessio (Lazio) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale) ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Monza) TERZA SANZIONE AUGELLO Tommaso (Sampdoria) DESTRO Mattia (Empoli) GAGLIARDINI Roberto (Internazionale) SPINAZZOLA Leonardo (Roma) SECONDA SANZIONE BALDANZI Tommaso (Empoli) MASINA Adam (Udinese) NGONGE Cyril Jean (Hellas Verona) WINKS Harry Billy (Sampdoria) PRIMA SANZIONE LOVATO Matteo (Salernitana) NIELSEN Oliver Abildgaard (Hellas Verona) PELLEGRINI Luca (Lazio) PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE Lorenzo (Hellas Verona)