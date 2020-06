Claudio Lotito annuncia battaglia. Il presidente della Lazio ha preso posizione in un duro comunicato rivolo a Le Iene, trasmissione di Italia 1 che ha condotto un'inchiesta sulle modalità di pagamento dello stipendio di Mauro Zarate, arrivato al club biancocelesti nel 2008. In un'intervista Luis Ruzzi, agente all'epoca dell'argentino, ha parlato di irregolarità nel pagamento, con presunte violazioni fiscali. Le Iene hanno deciso di posticipare la messa in onda del servizio, inizialmente previsto per martedì 26, al 2 giugno. Oggi Lotito ha annunciato che non risponderà in tv, ma solo in tribunale.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato, firmato da Lotito in persona, apparso sul sito ufficiale della Lazio: "Visionato con i legali il servizio de “LE IENE”, che peraltro è stato già dolosamente diffuso sul web e sui giornali, provocando alla mia persona ed alla S.S. Lazio S.p.A., società quotata in Borsa, gravissimi danni, non ritengo di conferire a questo ulteriore risonanza con la mia partecipazione. Resta peraltro fermo che i contenuti lì rappresentati sono del tutto inattendibili ed infondati e che di questo i responsabili saranno chiamati a rispondere nelle competenti Sedi penali e civili".