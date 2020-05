Duro post su facebook del sindaco di Gallarate Gallarate Andrea Cassani, secondo il quale chi non rispetta il distanziamento sociale è 'semplicemente un essere sottosviluppato'.



Non ti lamentare se vedi assembramenti fuori da un bar…

Non ti lamentare se vedi tre persone sedute accanto sulla stessa panchina…

Non ti arrabbiare se vedi persone che parlano troppo vicine tra loro…

Non siamo né i badanti né i baby sitter degli esseri sottosviluppati che ci circondano.

Se dopo due mesi in cui in tutte le tivù e su tutti i siti di informazione ci spiegano i pericoli del #covid19 e gli atteggiamenti mettere in atto per evitare di contrarlo, c’è ancora qualcuno che se ne frega… lascia che sia.

Darwin e Mendel definirebbero questi atteggiamenti tipici della selezione naturale all’interno del complesso processo di evoluzione della specie.

Dovremmo stare qui a disperarci se qualche ignorante prova a far di tutto per non sopravvivere? Io tutta questa disperazione all’idea che certi fenotipi andranno pian piano a scomparire non la provo…