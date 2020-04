Ospite di Sky Sport, Antonio Cassano torna sulla sua esperienza al Milan: "Ho sempre parlato bene del Milan, di come mi sono trovato e dello scudetto che abbiamo vinto. Io in quel periodo ho avuto problemi solo con Galliani perchè volevo a tutti i costi il rinnovo di contratto. Il club trattava il prolungamento solo di chi aveva un solo anno di contratto, mentre io ne avevo due. Io volevo a tutti i costi il rinnovo, poi l'Inter mi cercava e quindi ho sfondato lo strappo che si era creato dopo i problemi con Galliani. Io però al Milan non ho mai avuto problemi con l'ambiente. Al Milan è stata una'esperienza clamorosa e se io non avessi avuto il problema al cuore sono sicuro che avremmo vinto anche il secondo scudetto".