Cassano: "Al Real Madrid mi presentai col pellicciotto. Se mi riguardo mi faccio schifo"

Puntata speciale di Viva El Fútbol in occasione del Festival di, con tanto di siparietto tra Rocco Hunt, in gara con la canzone Mille volte ancora, e. Cassano, come racconta Corriere.it, si è scatenato: "Cristiano Ronaldo è troppo forte e vincente per paragonarlo a me. Io sono uno che ha avuto degli alti e dei bassi. Vi ricordate il pellicciotto alla presentazione al Real? Me l’hanno rubato. Poi ti racconto in separata sede come è successo. Bisogna avere gli attributi per andare al Real Madrid con quella giacca. Mi ricordano ancora al Real? Ma solo per quello".

Nicola Ventola ha preso in giro l’amico e compagno di viaggio: "Meno male che te l’hanno rubato. Rocco, conosci Butragueño? Gli aveva detto “mi raccomando siamo al Real Madrid, giacca e cravatta”. E lui come si è presentato? Con il pellicciotto!".La replica di Cassano: "Se mi prendi, mi prendi così come sono. Non decidi tu, decido io a casa mia. Mi hai preso e decido io. C’era il presidente Florentino Perez, il presidente onorario Di Stefano, Butragueño responsabile tecnico.. Avevo un contratto di sei anni e mezzo, ma dopo due anni per disperazione mi hanno cacciato e sono andato via perché volevo tornare a casa".