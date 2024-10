Cassano ancora contro Leao: "Sopravvalutato e pompato, non è mai decisivo. Quando incontra "animali fisici" non la prende mai"

Getty

L'ex attaccante di Milan, Inter, Real Madrid e Roma fra le tante, Antonio Cassano, è tornato a parlare di Rafael Leao attaccando nuovamente l'esterno portoghese nel corso della trasmissione "Viva el Futbol" a cui partecipa insieme a Lele Adani e Nicola Ventola. In particolare all'ex-FantAntonio ha dato fastidio la prova in Champions League del rossonero."Xavi Simons ha fatto una partita clamorosa, Wirtz partita stupenda, Lookman fa la differenza. È un dato di fatto. Il giocatore che sulla carta dovrebbe fare la differenza, tra Liverpool e Leverkusen, l’avete visto?".

"Leao prende 8 milioni, loro sperano che faccia qualche campionato decente per farlo andare via, riusciranno perché il suo procuratore è il migliore al mondo"."Io lo voglio vedere nelle partite importanti. A detta di tutti quanti è un fenomeno, è forte… Inizia il sesto anno, ha fatto due mesi decenti per vincere lo Scudetto con Ibrahimovic in campo. Cammina, non fa un passaggio decente, non è mai decisivo nelle partite importanti"."Che giocatore è? Incontra animali fisici e veloci come lui e non la prende mai, come con Tapsoba e Konaté. In Italia fa due sgasate col Venezia ed è forte. Ci dobbiamo convincere che è un giocatore molto sopravvalutato e pompato dalla stampa”.