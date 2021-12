Antonio Cassano attacca il dirigente del Cagliari Capozzucca: “Sai cosa fa? Cagliari-Genoa, poi va da Cellino. Fa sempre il giro delle tre chiese, e ora parla pure di calcio. Giudicando Godin, uno che non è mai stato messo in discussione. Ora capisco perché il Cagliari è in questa situazione… Quando fa delle dichiarazioni del genere, deve pensare che va ad attaccare l’ex capitano dell’Atletico Madrid per dieci anni, un giocatore che ha fatto la storia dell'Uruguay. Ma ci rendiamo conto?! Io sono amico di Gigi Riva, il popolo sardo merita rispetto e queste persone lo dovrebbero dare prima ai tifosi e poi ai giocatori. E poi andassero a Porto Cervo in vacanza, fuori dai coglioni”.