In diretta su Instagram con Pierluigi Pardo, Antonio Cassano ha parlato così del futuro di Gigi Buffon: “Il rinnovo di Buffon? Non è una sorpresa, ve l’ho detto che farà il sesto Mondiale io. Tutti mi dicevano che non era possibile e che dicevo solo cazzate. Il prossimo anno già lo fa, vedrete che farà anche quello dopo. Facciamo la scommessa dai, c’è in ballo una cena. Vado sui giornali perché dico verità nude e crude, non faccio giri di parole”.