Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, risponde a Christian Vieri, in diretta sulla Bobo Tv, sulla possibilità di vedere in futuro lex Juve Miralem Pjanic all'Inter: "All'Inter è perfetto ma con questo allenatore non gioca. E' un altro tipo di giocatore rispetto a Brozovic. A Conte vanno dati i meriti, è come Simeone. E' nato tondo e morirà tondo, gli va dato merito perché ha una sua filosofia e una sua identità anche se a me non piace, Pjanic andrei a prenderlo adesso. Immagina Pjanic-Barella-Eriksen, la domanda è: Conte li farebbe giocare? Per me mai, Pjanic è un estroso, decide lui cosa fare. Eriksen è un ragazzo eccezionale, sta cercando di fare ciò che gli chiede Conte ma non è ancora quello del Tottenham. Conte vuole il Marchisio della situazione, o Pogba e Vidal. Per Conte ne esistono 11 o 14, i giocatori sono quelli. Può darsi che cambierà in futuro".