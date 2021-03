Antonio Cassano è intervenuto alla Bobo Tv così: "Conte non ha mai giocato bene, ha avuto quelle due e tre trame di gioco e tanta intensità. Le sue squadre hanno un'impronta, vuole solidità e l'ha sempre voluta. Tutte le sue squadre hanno sempre giocato allo stesso modo, ma non giocano bene. Quel qualcosa in più alla Juve gliel'ha dato un giocatore che lui non voleva, che era Pirlo".