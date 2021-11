Antonio Cassano, ex Inter e Milan, parla della Juventus di Allegri alla Bobo Tv: “Di Allegri abbiamo già parlato. Però va anche detto che questi giocatori che guadagnano 6-7-8 milioni e che stanno facendo schifo devono prendersi delle responsabilità. Col Verona ho visto paura e poca personalità, solo Dybala ci ha provato. Non posso pensare che Cuadrado, Bentancur o Rabiot siano questi. Poi Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Arthur, Danilo… Per me anche la società ha delle colpe: ha richiamato un allenatore che tre anni fa era questo e oggi è ancora questo. Ma non posso pensare che i giocatori siano da meno”.