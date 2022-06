Antonio Cassano contro il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. L'ex attaccante ha parlato così alla Bobo Tv: "Non lo riprenderei fossi nell'Inter. Ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni a guadagnare 15 milioni di euro. A Londra, però, non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia. Doveva pensarci prima, a questo punto dico: rimanga al Chelsea".